Çanakkale'de İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de İsrail Protestosu

Çanakkale\'de İsrail Protestosu
18.05.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran filo saldırısına Çanakkale'de tepki gösterildi.

Çanakkale'de İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, uluslararası raporlara göre Gazze halkının yüzde 77'sinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığını, hasta ve yaralıların tedavi olmasını engelleyen İsrail'in ilaç girişlerine dahi izin vermediğini söyledi.

Yaşar, siyonizmin insanlık için büyük bir tehlike ve felaket olduğunu dile getirdi.

Filistin'e Destek Platformu sözcüsü Zeynel Kılıç da en temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail'in şimdi de o açlığın son bulmasını ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalıştığını ifade etti.

İsrail'in, aktivistleri gözaltına alıp, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemeyeceğini belirten Kılıç, "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Küresel Sumud Filosu'na ve kara konvoyuna yapılan her bir engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir." dedi.

Protestoya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İHH üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de İsrail Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:37
Mersin’de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:47:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.