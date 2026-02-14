Çanakkale\'de İstinat Duvarı Çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü.
İlçede etkili olan sağanak sonucu Küçükkuyu beldesinde bulunan bir sitenin istinat duvarında çökme meydana geldi.
Çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Küçükkuyu Belediyesi ekiplerince yağış sebebiyle beldede onarım çalışmaları başlatıldı.
