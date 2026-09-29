Çanakkale\'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 9 egzotik kuş ele geçirildi

Çanakkale'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 9 egzotik kuş ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde 15-22 Eylül'de yürütülen faaliyetler kapsamında jandarma ekiplerince 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Eceabat'ta hilti, jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirilirken Gelibolu'da 9 egzotik kuşa el konuldu.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15-22 Eylül'de yürütülen faaliyetler kapsamında, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.
Eceabat'ta gerçekleştirilen faaliyette hilti, 8 çeşitli ebatlarda hilti ucu, jeneratör, benzinli su motoru, 2 dalgıç pompa, 4 kafa lambası, el feneri, 2 karot ucu, el projektörü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gelibolu'da yürütülen faaliyette ise 9 adet egzotik kuşa el konuldu.
Kaynak: AA
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