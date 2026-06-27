Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu

27.06.2026 09:26
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Jandarma, Lapseki'de 35 bin makaron ve 7 kg kıyılmış tütün ele geçirdi, şüphelilere işlem başlatıldı.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 35 bin makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 bini dolu 35 bin makaron ile 7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve elektronik sigara dolum makinası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Lapseki, Makaron, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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