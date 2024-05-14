Çanakkale'de Kadın Çiftçilerle Süs Bitkileri Üretimi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Kadın Çiftçilerle Süs Bitkileri Üretimi Projesi Başladı

Çanakkale\'de Kadın Çiftçilerle Süs Bitkileri Üretimi Projesi Başladı

Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilen Süs Bitkileri Üretimi Projesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde başladı. Proje kapsamında 21 kadın çiftçi bir araya gelerek süs bitkileri üretimi konusunda eğitim aldı. Projenin amacı, süs bitkileri sektöründe yeni alternatifler oluşturmak ve kadın kooperatifçiliğine katkı sağlamaktır.

14.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de süs bitkileri sektöründe yeni alternatifler oluşturulması için Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilecek "Süs Bitkileri Üretimi Projesi", 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ile Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği arasında şubatta imzalanan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması" protokolü sonrası iletişime geçilen 21 kadın çiftçi, Dünya Çiftçiler Günü'nde merkeze bağlı Halileli köyünde düzenlenen programda bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, üniversitenin olması nedeniyle çok şanslı bir il olduğunu çünkü her türlü konudaki çalışmaların bilimsel hale geldiğini söyledi.

Türkarslan, Çanakkale'nin 120 farklı ürün çeşidiyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu, 7 üründe birinci sırada yer aldığını aktardı.

"İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması Projesi"nin farkındalık yaratabilecek, üretim planlaması ve kullanılmadık bir karış toprağın kalmamasından hareketle güzel bir proje olabileceğini değerlendirdiklerini belirten Türkarslan, projenin kadın kooperatifçiliğine katkısı olacağını ifade etti.

Türkarslan, bakanlığın 20 dönüme kadar kapalı alan, açık alanda olursa sınırsız şekilde bu tür projeleri desteklediğini sözlerine ekledi.

Kadın çiftçilere ilk dersi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Çanakkale'de süs bitkilerinin ihracat potansiyelini somut olarak artırmayı hedeflediklerini, projenin başarısıyla Çanakkale'nin 120 civarındaki tarımsal ürün desenine yenilerini ekleyeceklerini anlattı.

Erenoğlu, bu noktada yeni istihdam sahalarının gelişimine katkı sağlanması, Çanakkale'nin ileriki dönemlerde süs bitkileri üretim bölgeleri arasında yer almasının hedeflendiğini belirtti.

Projenin önemli bir proje olduğunu ifade eden Rektör Erenoğlu, sektörel anlamda yoğun gelir getirici süs bitkileri üretimi projesinin kamu, üniversite ve sektör işbirliğiyle hayata geçirilmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği tarafından hibe edilen soligatum, cipsofilla ve statis bitkileri dikildi, kadın çiftçiler tarafından yapılarak demonstrasyon bahçeleri oluşturuldu.

Projeye katılan kadın çiftçilere, belgelerinin takdim edildiği programa Çanakkale Belediye Başkan Vekili Simge Kutlu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Onur Sinan Türkmen, kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Çiftçiler Günü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kadın Çiftçilerle Süs Bitkileri Üretimi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kadın Çiftçilerle Süs Bitkileri Üretimi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement