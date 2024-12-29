Çanakkale'de Kar Kalınlığı 45 Santimetreye Ulaştı

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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 45 santime ulaştı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale Lapseki ilçesinde Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Pazar gününü fırsat bilen birçok vatandaş bölgede karın tadını çıkardı.