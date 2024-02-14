Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisi yükselmesi tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisi yükselmesi tarım arazilerine zarar verdi

Çanakkale\'de Karamenderes Çayı\'nın debisi yükselmesi tarım arazilerine zarar verdi

Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor. Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu. Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat-Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı. Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi. Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü ve çayın temizlenmesini istediklerini belirtti.

14.02.2024 10:11
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Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.

Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat- Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı.

Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi.

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, yaptığı açıklamada, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü söyledi.

Şen, bundan sonra taşkınların yaşanmaması ve arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için çayın temizlenmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Çanakkale, Jandarma, Yeniköy, Kumkale, Tarım, Çevre, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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