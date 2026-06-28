Çanakkale\'de Kaybolan Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ÇANAKKALE'de denizde kaybolan N.B.'yi (14), arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yapıldak köyü yakınlarındaki Saltık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denize giren N.B. ile E.C. (15), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. E.C., kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, N.B. ise dalgalarla denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD personeli, su altı görüntüleme cihazı ile arama gerçekleştiriyor.