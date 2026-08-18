Çanakkale\'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kamyonun bariyerlere çarptığı kazada Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Lapseki ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 BYJ 334 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen kamyondaki Arif Silleli ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.