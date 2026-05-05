Çanakkale\'de Kaza: 4 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çan ilçesi Paşaköy sapağında meydana geldi. Mustafa Türker yönetimindeki 34 AED 57 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Abidin Türken yönetimindeki 17 AAB 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarındaki Zulfiye Türker ve Hasan Türken yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Türken'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.