Çanakkale\'de Kaza: 8 Yaralı

ÇANAKKALE'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ayvacık'tan Çanakkale'ye giden Birol Gürel'in kullandığı 17 AJB 758 plakalı yolcu minibüsü ile Belma Gacal yönetimindeki 17 AP 821 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi. Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.