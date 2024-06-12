Çanakkale'de Köyde Çıkan Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de Köyde Çıkan Ot Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beypınar köyünde kaynak yapılırken çıkan ot yangını, hızla büyümesi üzerine itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü görevlileri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

12.06.2024 16:03
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Beypınar köyünde vatandaşlarca kaynak yapılırken kısa devre yapan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

Otluk alandaki yangının kısa sürede büyümesi üzerine köye Biga ve Lapseki belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yangınla mücadele görevlileri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Köyde Çıkan Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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