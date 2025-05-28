Çanakkale'de Kurban Bayramı için Otogar Seferleri Düzenlenecek

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmeyi planlayan üniversite öğrencilerinin otogara rahatlıkla ulaşabilmesi için 2 Haziran ile 5 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 10.00'dan 17.00'ye kadar otogar seferleri düzenleyecek.

Kurban Bayramı öncesi 2 Haziran ile 5 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 10.00'dan 17.00'ye kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü'nden hareket edecek otobüsler, Üstün Korugan Caddesi ile Lozan Caddesi kesişimindeki Terzioğlu KYK Kız Yurdu, İlahiyat Fakültesi ve çevre yolu güzergahından Çanakkale Otogarı'na gidecek.

Camilerde temizlik çalışması

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi kent genelindeki camilerin bahçesinde ve çevresinde genel temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri amacı ile başlatılan çalışma kapsamında ekipler, camilerin bahçesinde ve çevresinde uzayan otları biçerek ve kapsamlı temizlik yapıyor.