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Çanakkale'de Lodos Etkili Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Lodos Etkili Olmaya Devam Ediyor

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi. Ayvacık'ın Cemaller köyünde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir dam ve 1 ağılın çatısı zarar gördü. Lodosun etkisiyle çatının kopan parçaları çevreye savruldu. İl genelinde zaman zaman hafif yağış da etkili oldu. Lodosun etkisinin yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Çanakkale\'de Lodos Etkili Olmaya Devam Ediyor
07.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:35
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Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Saatteki ortalama hızı 33 kilometre olan lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Ayvacık'ın Cemaller köyünde bir dam ve 1 ağılın çatısı zarar gördü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatının kopan parçaları çevreye savruldu.

İl genelinde zaman zaman hafif yağış da etkili oldu. Lodosun etkisinin yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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