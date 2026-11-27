(ANKARA) - Eğitim Gücü-Sen, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin, üyesi bir öğretmenin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca reddine ilişkin işlemin, yürütmesini durdurduğunu bildirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Üyelerimizin yasal haklarının, emeğinin ve aile yaşamının korunması konusundaki tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ortaya koyduk" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan (Eğitim Gücü-Sen) yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, üyelerimizin kanunla güvence altına alınmış haklarını ve aile yaşamını sekteye uğratan idari tutumlara karşı yürüttüğümüz kararlı hukuk mücadelesinde bir kazanıma daha imza attık. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir lisede görev yapan üyemizin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43. maddesi kapsamında doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmak için yaptığı başvurular, idare tarafından Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Daire Başkanlığından istenen uygulama esaslarının bildirilmediği gerekçesiyle reddedilmiş ve değerlendirilmemiştir. Yaşı itibarıyla bakıma muhtaç olan çocuğu bulunan üyemizin açık yasal hakkının, idarenin iç yazışmalarının ve uygulama esaslarının beklenmesine bağlanması üzerine Sendikamızca açılan davada Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, hukuka aykırı işlemi durdurarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu karar, kanun ve yönetmelikle açıkça tanınan hakları 'Bakanlık görüşü veya uygulama esasları gelmedi' bahanesiyle askıya alan, aile birliğini ve çocuğun bakım ihtiyacını göz ardı eden bürokratik anlayışa karşı yargının verdiği net bir yanıttır. Eğitim Gücü Sen olarak, üyelerimizin yasal haklarının, emeğinin ve aile yaşamının korunması konusundaki tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ortaya koyduk."