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Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan şüpheli, Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel'in tedavisi devam ediyor.

Çanakkale\'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı
27.12.2023 - 13:10,
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ÇANAKKALE'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Çanakkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı - Son Dakika
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