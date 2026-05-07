Çanakkale\'de Meclis Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de, Lapseki Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Özel idare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, ilçeye bağlı köylere yapılan ve devam eden işler ile ilgili köy muhtarlarına bilgi verdi.

Kemiklialan köyü sahiline birlik tarafından piknik alanının yapılması ve işletmesini de köy muhtarlığı tarafından yapılmasına oybirliğiyle karara alınırken, ilçeye bağlı Çardak beldesindeki tarihi hanın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsis edilmesi, restorasyon ve müze haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Mecliste bir yıl boyunca görev yapacak iki il genel ve iki köy muhtarı kapalı zarf usulü seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonrasında, iki yıldır görev yapan AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer 36, Murat Gürşen ise 35 oy alırken, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Yakup Uzun ise 11 oy aldı.

Gökköy Köyü Muhtarı Hüseyin Yakut 21, Karaömerler Köyü Muhtarı Üzeyir Tez ise 33 oy aldı.