Çanakkale\'de minibüs devrildi, sürücü yaralandı

Çanakkale'de bir minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Çanakkale'den Ezine ilçesi yönüne seyreden ve yemek taşıyan Cumali Sarıoğlu (29) idaresindeki 34 GJZ 77 plakalı minibüs, Kepez beldesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Sarıoğlu, Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Araçtan etrafa saçılan yemekler, Karayolları ekiplerince temizlendi. Minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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