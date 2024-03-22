Çanakkale\'de minibüs devrildi, sürücü yaralandı

AK Parti Milletvekili: Depremin izlerini siliyoruz, daha güzel bir Akçadağ inşa edeceğiz

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde yaptığı temaslarda depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek, kalıcı konutlar ve yeni çarşıyla daha güzel bir Akçadağ'ın inşa edileceğini söyledi. Ölmeztoprak, konut çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç yıl içinde konut sorununun tamamen çözüleceğini vurguladı.