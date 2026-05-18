Çanakkale\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ozan Baskın (19) hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 KM 7676 plakalı kamyonet ile Ozan Baskın'ın kullandığı 17 AGJ 638 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baskın ile yanındaki kişi, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.