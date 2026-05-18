Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

18.05.2026 12:52
Ezine'de kamyonetle çarpışan motosikletten Ozan Baskın hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ozan Baskın (19) hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 KM 7676 plakalı kamyonet ile Ozan Baskın'ın kullandığı 17 AGJ 638 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baskın ile yanındaki kişi, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
