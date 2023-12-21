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Çanakkale'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı.

Çanakkale\'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı
21.12.2023 - 08:57,
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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Bozcaada, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde bugün 03.00-18.00 saatlerinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA
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