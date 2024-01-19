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Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

19.01.2024 - 23:23,
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İbrahim Bodur Caddesi'nde meydana geldi. Timurhan T. (27) yönetimindeki 17 AAP 280 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Emekoğlu'na (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gönül Emekoğlu ile sürücü Timurhan T. ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet C. (20), yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Timurhan T. ve Gönül Emekoğlu, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Çanakkale\'de motosiklet yayaya çarptı: 2\'si ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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