Çanakkale\'de Narkotik Toplantısı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bölge değerlendirme toplantısı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in katılımıyla kentteki bir otelde düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören ile bölgedeki illerin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda, bölgedeki ve kentteki narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, sahada alınan tedbirler ve mevcut durum değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.