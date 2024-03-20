Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın sezonu öncesi orman personeline yönelik eğitim düzenlendi.
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 110 personele, Yağcılar Yangın İlk Müdahale Ekip Sahası'nda teorik ve uygulamalı eğitim verildi, işletmeye yeni katılan arozözlerin kullanım tanıtımı yapıldı.
Eğitimde yangınlarla mücadele edecek olan personelin iş güvenliği bakımından koruyucu malzemelerini kontrol ederek eksikliklerini gidermesi, bilgi ve tecrübelerin tekrarla tazelenmesi, ayrıca mücadelede kullanılacak araç gereçlerin bakımlarının yapılarak kullanıma hazır hale getirmesi konuları öne çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Seyit Sayın, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizim için önce sizlerin can güvenliği. Doğru müdahaleyi kavramanız şart." dedi.
Eğitime, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, İşletme Müdür Yardımcısı Onur Kartoz, İş Güvenliği Uzmanı Akile Gizem Polat, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile yangın ilk müdahale ekiplerinde ve yangın gözetleme kulelerinde görevli işçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Personeline Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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