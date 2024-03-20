Çanakkale\'de Orman Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde maden atığı ormana ve dereye karışıyor iddiası

Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzundan sızıntı olduğunu ileri sürdü. Aydın, atığın ormana ve dereye karıştığını belirterek, çektiği görüntülerle durumu kanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Aydın, şirketin kirliliği görmezden geldiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini söyledi. Bakanlık ise yapılan denetimlerde herhangi bir sızma belirtisi olmadığını açıkladı.