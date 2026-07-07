Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
???????Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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