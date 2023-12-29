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Çanakkale'de Otomatik Tabanca Ele Geçirildi, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Otomatik Tabanca Ele Geçirildi, Zanlı Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu otomatik silah olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, müştemilatta 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca ele geçirildi. Zanlı S.T. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale\'de Otomatik Tabanca Ele Geçirildi, Zanlı Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 15:04,
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Çanakkale'de bir evde otomatik tabanca ele geçirilmesine ilişkin zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu otomatik silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince S.T'nin evinde yapılan aramada, müştemilatta "Uzi" olarak bilinen otomatik tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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