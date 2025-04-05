Çanakkale'de Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çan- Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen F.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan ve lambaları yanmayan Nadir Demirtaş yönetimindeki 10 TS 398 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nadir Demirtaş yönetimindeki otomobil takla atarken, F.C. yönetimindeki otomobil de şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Nadir Demirtaş ile aynı otomobilde bulunan Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.