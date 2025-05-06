Çanakkale'de Rögar Kapakları Bakım ve Onarım Çalışması

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı üzerinde bulunan rögar kapaklarında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Bugün yapılan çalışma kapsamında ekipler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ulaşım konforunu etkilemesinin yanı sıra ses yapan rögar kapaklarını yükselterek çevresi ile uygun seviyeye getirdi. Ekipler çalışma doğrultusunda ayrıca hasar görmüş rögar kapaklarını da değiştirdi.

Çalışma süresince Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri de ulaşım güvenliğini sağlamak amacı ile çalışma alanında gerekli tedbirleri alarak, araç sürücülerini yönlendirdi.