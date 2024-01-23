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Çanakkale'de keçi yetiştiricisi dördüz oğlakların mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de keçi yetiştiricisi dördüz oğlakların mutluluğunu yaşıyor

Çanakkale'nin Halileli köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Sinan Karadoğan, sürüsüne dördüz oğlakların doğumunu yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Karadoğan, dört oğlağın yetiştirilmesinin zorluğuna dikkat çekerek, anne keçi ve kendilerinin bu süreçte çok ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Çanakkale\'de keçi yetiştiricisi dördüz oğlakların mutluluğunu yaşıyor
23.01.2024 - 09:33,
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Halileli köyünde Saanen ırkı keçi yetiştiriciliği yapan Sinan Karadoğan, sürüsüne üçüzlerin ardından dördüz oğlakları katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sinan Karadoğan, akşam saatlerinde keçilerine yem vermek üzere çiftliğine gitti.

Çiftliğindeki anaç keçileri, doğum vakitleri yaklaştığı için sık sık kontrol eden Karadoğan, bu kez bir keçisinin bir batında dört yavru dünyaya getirdiğini gördü.

Yetiştirdiği keçilerde bu zamana kadar en fazla üçüz oğlakların doğumuna tanık olan Karadoğan, bu kez dördüz oğlak edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Karadoğan, AA muhabirine, Halileli köyünde 3 yıldır süt verimiyle ünlü Saanen cinsi keçi yetiştiriciliği yaptığını aktardı.

Akşam bakımı için çiftliğe geldiğinde oğlakları fark ettiğini anlatan Karadoğan, "Anne, yaşı büyük bir keçi olduğu için üçüncü doğumunu yapıyor, yavruların hepsine bakmış, emzirmiş. O nedenle şanslıyız. İkiz, üçüz oğlaklarımız oluyordu ilk defa dördüz oğlaklarımız oldu. Mutluyuz. Dört oğlağın yetiştirilmesi hem anne için hem de bizim için zor. İkizde, üçüzde sıkıntı olmuyor ama dördüzü bu sene göreceğiz. Bizim çok ilgilenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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