 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, il merkezi ve bazı ilçelerde trafik sorunlarına neden oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise yağışın dinmesini bekledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde yollarda su birikintileri oluştu ve bazı iş yerlerinin giriş bölümleri suyla doldu.

Çanakkale\'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
15.12.2023 - 16:03,
Abone Ol

Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezi ve bazı ilçelerde sağanak nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı yerlerde yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerlerinin giriş bölümlerini su bastı. Esnaf, dükkanlardaki suyun tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49
Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Son Dakika
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:29 Ölmeden önce dövüldüğü anlar ortaya çıkmıştı! Elif Çakal davasında 4 kişiye ceza yağdı
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement