Çanakkale'de Şubat Ayında Erik Ağacı Çiçek Açtı - Son Dakika
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Çanakkale'de Şubat Ayında Erik Ağacı Çiçek Açtı

Çanakkale\'de Şubat Ayında Erik Ağacı Çiçek Açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan bir evin bahçesindeki erik ağacı, şubat ayında çiçek açarak köylüleri şaşırttı. Bölgedeki hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen olayda, önceki yıllarda da benzer durumlar yaşandığı ancak ağaçlarda meyve veriminin düştüğü gözlendi.

21.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:50
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir erik ağacı şubat ayında çiçek açtı.

İlçeye bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan Sami Erdinç'e ait evin bahçesindeki erik ağacının çiçek açması köylüleri de şaşırttı.

Bölgedeki hava durumunun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen olayda önceki yıllarda da benzer durumlar yaşandığı ancak ağaçlarda meyve veriminin bu tür durumlar nedeniyle düştüğünün gözlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Şubat Ayında Erik Ağacı Çiçek Açtı - Son Dakika
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