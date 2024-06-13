Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Çetmi köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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