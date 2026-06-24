Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Ocaklı köyü yolundaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki çiftlik, konteyner depo ve ahırlara doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.