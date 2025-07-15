ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangın, yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, karadan yapılan müdahalenin ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?