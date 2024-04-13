Çanakkale'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer, tarlasından evine dönerken kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

13.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasından evine dönerken yolda kalp krizi geçiren adam öldü.

İlçeye bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer (76) eşiyle birlikte köy yakınlarında bulunan tarlasına gidip çalıştı.

Bir süre sonra eve dönmek üzere yola çıkan Özer fenalaştı.

Eşinin 112 Acil ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Sami Özer ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Özer'in cenazesi daha sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, İtfaiye, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor
    06:05 İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor

    İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.


01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:31 Biden, Orta Doğu’daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray’a döndü Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a döndü
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
19:57 Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 07:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement