Çanakkale\'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasından evine dönerken yolda kalp krizi geçiren adam öldü.
İlçeye bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer (76) eşiyle birlikte köy yakınlarında bulunan tarlasına gidip çalıştı.
Bir süre sonra eve dönmek üzere yola çıkan Özer fenalaştı.
Eşinin 112 Acil ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan Sami Özer ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Özer'in cenazesi daha sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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