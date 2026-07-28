Çanakkale'de Toprak Koruma Toplantısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Toprak Koruma Toplantısı

Çanakkale\'de Toprak Koruma Toplantısı
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Vali Toraman başkanlığında tarım potansiyeli ve toprak koruma konuları ele alındı.

Çanakkale'de Vali Ömer Toraman başkanlığında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentin tarımsal potansiyeli ve toprak kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Programda tarımsal alanların verimliliğinin artırılması, toprağın korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımın sağlanmasına yönelik konular ile gündemde yer alan diğer hususlar ele alındı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Devlet Su İşleri (DSİ) 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Toprak Koruma Toplantısı - Son Dakika

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