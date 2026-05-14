Çanakkale\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi bağlantısındaki Çiftlik mevkisinde C.A. idaresindeki 01 BZM 033 plakalı cip, Dilek K'nin kullandığı 45 AN 955 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki Dilek K, yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
