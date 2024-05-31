Çanakkale\'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Danişment köyünde yaşayan Hüseyin Özcan, traktörüyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özcan'ın öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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