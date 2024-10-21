Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda B.G. gözaltına alındı.
Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan B.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonda, 593,45 gram skunk ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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