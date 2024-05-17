Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kök Kenevir ve İklimlendirme Sistemi Ele Geçirildi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde V.C'ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk ile çeşitli özelliklerde terazi, sıvı gübre, ısıtıcı, fan ve termometre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı tespit edilen iklimlendirme sistemi bulundu.

Şüpheli V.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.