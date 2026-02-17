Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
17.02.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı, birçok malzeme ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince 9-16 Şubatta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 8 bin 984 kişi ve 2 bin 489 araç incelendi, 25 şüpheli yakalandı, 656 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 316 gram narkotik madde, 50 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 220 lira ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı."

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Çanakkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:59:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.