Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de polis ekiplerince 9-16 Şubatta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 8 bin 984 kişi ve 2 bin 489 araç incelendi, 25 şüpheli yakalandı, 656 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 316 gram narkotik madde, 50 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 220 lira ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı."