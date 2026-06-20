Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),
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