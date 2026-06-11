Çanakkale'de Yangın Önleme Denetimleri - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangın Önleme Denetimleri

Çanakkale\'de Yangın Önleme Denetimleri
11.06.2026 20:33
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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadı sırasında yangın önleme denetimleri yaptı.

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, orman ve anız yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında biçerdöver ve balya makinelerinin kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte hububat hasadının başlaması dolayısıyla orman ve anız yangınlarının önlenmesi ile dane kaybının en aza düşürülmesi için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından oluşturulan komisyon tarafından görevlendirilen personel, hububat hasadı yapan biçerdöverler ile balya makinelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Biçerdöver operatörlerinin "G" sınıfı sürücü belgesi ya da "Biçerdöver Operatör Belgesi"ne sahip olup olmadıkları ile en az 6 kilogramlık iki dolu yangın söndürücü cihaz, dolu su tankerinin biçerdöverlerde bulunup bulunmadığı denetlendi.

Ekiplerce dane kayıplarının önüne geçilebilmesi için ölçümler yapılıp üreticilere bilgi aktarıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormana bitişik hububat tarlalarında hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulması gerektiği vurgulanarak, köy muhtarları ve üreticiler uyarıldı.

Su tankerlerinin ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı konusunda eğitim de veren ekipler, denetimlere il merkezi ve ilçelerde hasat sezonu boyunca aralıksız devam edecek.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Yangın Önleme Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tevfik Korkmaz Tevfik Korkmaz:
    yetkililer bu denetimleri yapıp da sonra ne yapacak yani sonuç ne olacak belli değil işte 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Akaslan Tuğba Akaslan:
    kadın operatör var mı çanakkale da biçerdöveri kim kullanıyo merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Esra K Esra K:
    bi yangın söndürücü cihaz falan kontrol ettiler de tarımdaki ürün fiyatları ne oldu bunu söylesinler zira çiftçi bu işten kar etmiyo artık 0 0 Yanıtla
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