Çanakkale\'de Yangın Villalara Zarar Verdi

ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Çanakkale- Ezine Devlet Yolu, 10- 31'inci kilometreleri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,