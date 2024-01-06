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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

06.01.2024 - 11:53,
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ÇANAKKALE'nn Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak saat 05.00'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 4 Ocak 08.20'de ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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