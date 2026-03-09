Çanakkale'de "zafere giden yol" öğrencilerin sesiyle tanıtılıyor - Son Dakika
Çanakkale'de "zafere giden yol" öğrencilerin sesiyle tanıtılıyor

09.03.2026 11:33
Çanakkale'de 111 yıl önce yaşanan ve dünya harp tarihine geçen büyük zafer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için hazırladığı "Zafere Giden Yolda" projesiyle öğrenciler tarafından seslendirilip tanıtılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 18 Mart Haftası'nı kapsayan süre için 18 ayrı başlık belirlendi.

Çanakkale Zaferi'ni konu alarak hazırlanan 18 videoyu Çanakkale TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri seslendirdi.

Müdürlüğe ait sosyal medya hesaplarında, "Zafere Giden Yolda" başlığıyla yayımlanan videolar ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AA muhabirine, tarihteki büyük destanların sadece hafızalarda saklanmak için değil, insanlara yol göstermek için var olduklarını söyledi.

18 Mart'ın milletin inançla, cesaretle ve fedakarlıkla yazdığı bir diriliş destanı olduğunu belirten Hayta, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşları, imkansızlıklar içinde dahi vazgeçmeyen bir iradenin adıdır. Bizler de ilimizde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında öğrencilerimize yalnızca bir tarihi anmayı değil, o tarihin taşıdığı ruhu, inancı ve fedakarlığı bilinçlerine nakşetmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde geçmişten güç alarak geleceği inşa eden nesiller yetiştirme hedefimizin bir yansıması olarak 1 Mart'tan 18 Mart'a kadar her gün Çanakkale tarihine dair öğrencilerimizin anlatımıyla kısa videolar yayımlamaya başladık."

"111 yıl önce yazılan destan bugün eğitimle, ilimle ve irfanla yeniden yükselmektedir"

Hayta, "Zafere Giden Yolda" isimli projedeki hedeflerinin, öğrencilerin bu büyük destanı sadece bir günle sınırlı değil, süreciyle birlikte anlamalarını sağlamak olduğunu aktardı.

Bu projeyle kronolojik bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Hayta, "Çanakkale ruhunu zamana yaymak ve gençlerimizin geçmişten güç alarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerine katkı sunmak istiyoruz. Bu anlayışın devamı olarak öğrencilerimizin ilimizdeki tarihi ve doğal değerleri yerinde ve bilinçli şekilde tanımaları amacıyla Kültür Pasaportu 17 Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında Troya ve Assos antik kentleri, Şehitler Abidesi, Gelibolu Tarihi Alanı, Kilitbahir ve Çimenlik kaleleri, Aynalı Çarşı, Çanakkale Deniz Müzesi, Apollon Smintheion Tapınağı, Kaz Dağları-Ayazma Milli Parkı, Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Evi, Bozcaada Kalesi, Gelibolu Mevlevihane, Parion Antik Kenti ve Gökçeada Tuz Gölü olmak üzere 15 önemli durak yer alıyor." ifadesini kullandı.

Mine Hayta, tüm projelerin ortak amacının öğrencilerin köklerinden güç alarak geleceğe daha güçlü bakmalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Kutsal değerlerinden beslenerek milli bilinçle atalarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı korumayı her şeyden üstün tutmayı öğretmektir. Bu inanç ve sorumlulukla, 111 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan bugün eğitimle, ilimle ve irfanla yeniden yükselmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bıraktığı mirası, maarif eliyle yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Projede görev alan öğrencilerden Hatice Naz Münar ise Mart 1915'te yaşananları, hazırlanan videolar sayesinde hatırladıklarını anlattı.

Çanakkale ruhunu hissetmenin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Münar, "Bu videoların bizim sesimizle canlandırılıyor olması ayrıca önemli. Biz öğrenciler için açıkçası çok anlamlı, tarihi okumak çok hoş hissettiriyor. Böyle bir çalışmada yer almak ve projeye etkimizin olması ayrıca bir gurur kaynağı." dedi.

Öğrencilerden Kaan Toprakçı da projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlanan videolarda, 1915 yılında Çanakkale'de yaşananları daha iyi anlayabiliyoruz. Bu proje ve videolar bize sadece tarihi değil aynı zamanda fedakarlığı, cesareti ve vatan sevgisini de hatırlatıyor. Biz öğrenciler için geçmişimizi bilmek çok önemlidir." sözlerini sarf etti.

