Çanakkale\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaşındaki Asel Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'de, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Asel Kandemir (4), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Haziran saat 19.30 sıralarında Çanakkale- İzmir kara yolunda meydana geldi. İzmir yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 ve A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve Asel Kandemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Asel Kandemir, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kandemir'in ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Yaralılardan A.K. adlı çocuğun da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kazaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.