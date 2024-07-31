Çanakkale'deki Kalpli Göl Pembe Renge Büründü - Son Dakika
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Çanakkale'deki Kalpli Göl Pembe Renge Büründü

Çanakkale\'deki Kalpli Göl Pembe Renge Büründü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Kalpli Göl, sıcaklıkların etkisiyle su seviyesinde azalma yaşadı ve pembe renge büründü. Kalpli Göl, dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak biliniyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Tülay Bican Süerdem, gölün rengini veren mikroskobik bitkisel canlıların aşırı üremesinin sıcaklık ve tuzluluğun artmasıyla ilişkili olduğunu belirtti. Süerdem, gölün su seviyesindeki azalmanın normal bir durum olduğunu ve buharlaşmanın gölün kurumasına neden olabileceğini söyledi. Kalpli Göl ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarının beklenildiği ve biyoteknolojik potansiyele sahip yeni mikroorganizma türlerinin keşfedildiği belirtildi.

31.07.2024 10:49
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kalp şekli ile dikkat çeken 'Kalpli Göl' pembe renge büründü. Bu sene 'Kalpli Göl'ün sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde azalma gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, "Buharlaşmaya yine sıcaklığın çok yüksek olmasına bağlı olarak o gölün kuruması da söz konusu olabilir. Bu da çok ekstrem bir durum değil ve beklenen öngörülebilen bir durum" dedi.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artması nedeniyle 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise temmuz ayı ortalarında pembeye bürünen Kalpli Göl'ün su seviyesinde azalma olduğu gözlendi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL'

Kalpli Göl'ün mevsim sıcaklıklarına göre rengini korumaya devam ettiğini söyleyen ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, "Pembe rengini veren de bir pigment maddesi üreten 'Dunaliella salina' adını verdiğimiz bir fitoplanktondan kaynaklı. Küresel iklim değişikliğinin de etkilediği sıcaklık artışları göldeki renk değişimini ve süresini etkileyebiliyor. Dolayısıyla özellikle bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesinden dolayı tabii ki su çekilmesi ve buharlaşmaya bağlı olarak da etrafında çok fazla tuz kristallerinin gözlemlenmesi mümkün olabilmekte. Zaman zaman biz de yaptığımız örneklemelerde bu durumla karşı karşıya gelmiştik. Çok olağanüstü bir durum değil. Gölün sağ tarafında Kalpli Göl'den ayrılmış çok küçük bir su birikintisi var. Su yoğunluğu olarak daha küçük bir su parçası olduğundan buharlaşmaya yine sıcaklığın çok yüksek olmasına bağlı olarak o küçük gölün kuruması da söz konusu olabilir. Bu da çok ekstrem bir durum değil ve beklenen öngörülebilen bir durum" diye konuştu.

'SONUÇLARI BEKLİYORUZ'

Kalpli Göl ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Dr. Süerdem, "Kalpli Göl'ün hem su hem hava ortamından hem de toprak örneklerinden numuneler alarak analizler gerçekleştirdik. Bizim ana projede yola çıkış amacımız gölün niçin pembe olduğunu ispatlamak ya da bunu belirlemek değildi. Özellikle suda bulunan mikroorganizmaların biyoçeşitliliğini ortaya koyma amacını taşıyordu. Elimizde küf ve maya anlamında yaklaşık bin kadar izolatımız var. Bunun moleküller tanımlanması aşamasında hizmet alımı yaparak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız var. Onların sonucunu bekliyoruz. Özellikle biyoteknolojik potansiyele sahip yeni kayıt olarak beklediğimiz mikroorganizma türleri mevcut. Örnekleme aşaması bitti. Sonuçlarımız geldiği zaman da yayın haline getirip ulusal ve uluslararası platformda sonuçları paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Kalpli Göl Pembe Renge Büründü - Son Dakika

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