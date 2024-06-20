Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Geyikli beldesi yakınındaki tarım arazisinde başladı ve rüzgarın etkisiyle bozuk orman alanına sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekipleri yangına müdahale ederken, Vali İlhami Aktaş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Aktaş, vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek durumlarda dikkatli olmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini vurguladı. Yangın, köylülerin de desteğiyle havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

20.06.2024 16:05
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.

Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.

Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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