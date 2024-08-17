Çanakkale\'deki Orman Yangını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 24 saatte kontrol altına alınan ve 700 hektar alanda etkili olan orman yangını sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazar Türkarslan başkanlığındaki ekip, Büyükanafarta köyünde yangından etkilenen bölgeyi inceledi.

Köy Muhtarı Hasan Alyıldız ve teknik personelin de katıldığı hasar tespit çalışmaları kapsamında yangından etkilenen alanlardaki tarım arazisi varlığı tespit edilecek.

Tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangın hasar raporu hazırlanacak.