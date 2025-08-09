Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının aralıksız süren mücadeleler sonucunda "tamamen" kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?